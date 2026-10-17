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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 48
Maryam
48
19:48
واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا ٤٨
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّۭا ٤٨
وَأَعۡتَزِلُكُمۡ
ﲲ
وَمَا
ﲳ
تَدۡعُونَ
ﲴ
مِن
ﲵ
دُونِ
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
وَأَدۡعُواْ
ﲸ
رَبِّي
ﲹ
عَسَىٰٓ
ﲺ
أَلَّآ
ﲻ
أَكُونَ
ﲼ
بِدُعَآءِ
ﲽ
رَبِّي
ﲾ
شَقِيّٗا
ﲿ
٤٨
ﳀ
As I distance myself from ˹all of˺ you and from whatever you invoke besides Allah, I will ˹continue to˺ call upon my Lord ˹alone˺, trusting that I will never be disappointed in invoking my Lord.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.