Sign in
New Look, Expanded Family -
Explore Quran.org
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 46
Maryam
46
19:46
قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لين لم تنته لارجمنك واهجرني مليا ٤٦
قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّۭا ٤٦
قَالَ
ﲖ
أَرَاغِبٌ
ﲗ
أَنتَ
ﲘ
عَنۡ
ﲙ
ءَالِهَتِي
ﲚ
يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ
ﲛﲜ
لَئِن
ﲝ
لَّمۡ
ﲞ
تَنتَهِ
ﲟ
لَأَرۡجُمَنَّكَۖ
ﲠﲡ
وَٱهۡجُرۡنِي
ﲢ
مَلِيّٗا
ﲣ
٤٦
ﲤ
He threatened, “How dare you reject my idols, O Abraham! If you do not desist, I will certainly stone you ˹to death˺. So be gone from me for a long time!”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.