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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 45
Maryam
45
19:45
يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا ٤٥
يَـٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌۭ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَـٰنِ وَلِيًّۭا ٤٥
يَٰٓأَبَتِ
ﲊ
إِنِّيٓ
ﲋ
أَخَافُ
ﲌ
أَن
ﲍ
يَمَسَّكَ
ﲎ
عَذَابٞ
ﲏ
مِّنَ
ﲐ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﲑ
فَتَكُونَ
ﲒ
لِلشَّيۡطَٰنِ
ﲓ
وَلِيّٗا
ﲔ
٤٥
ﲕ
O dear father! I truly fear that you will be touched by a torment from the Most Compassionate, and become Satan’s companion ˹in Hell˺.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.