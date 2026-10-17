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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 36
Maryam
36
19:36
وان الله ربي وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم ٣٦
وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٣٦
وَإِنَّ
ﲽ
ٱللَّهَ
ﲾ
رَبِّي
ﲿ
وَرَبُّكُمۡ
ﳀ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﳁﳂ
هَٰذَا
ﳃ
صِرَٰطٞ
ﳄ
مُّسۡتَقِيمٞ
ﳅ
٣٦
ﳆ
˹Jesus also declared,˺ “Surely Allah is my Lord and your Lord, so worship Him ˹alone˺. This is the Straight Path.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.