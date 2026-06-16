Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
33
19:33
والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ٣٣
وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّۭا ٣٣
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙ
ﲚ
ﲛ
ﲜ
ﲝ
ﲞ
Peace be upon me the day I was born, the day I die, and the day I will be raised back to life!”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
والسلامة والأمان عليَّ من الله يوم وُلِدْتُ، ويوم أموت، ويوم أُبعث حيًا يوم القيامة.