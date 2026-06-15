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Maryam
18
19:18
قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا ١٨
قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّۭا ١٨
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She appealed, “I truly seek refuge in the Most Compassionate from you! ˹So leave me alone˺ if you are God-fearing.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.