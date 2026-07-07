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Adh-Dhariyat
42
51:42
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
مَا
تَذَرُ
مِن
شَيۡءٍ
أَتَتۡ
عَلَيۡهِ
إِلَّا
جَعَلَتۡهُ
كَٱلرَّمِيمِ
٤٢
che nulla lasciava sul suo percorso senza ridurlo in polvere.
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Tafsir Ibn Kathir
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 51:39 a 51:46
گناہ گاروں کا انجام ٭٭
no t
(fseer
صفحہ نمبر8815
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(fseer
صفحہ نمبر8816
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(fseer
صفحہ نمبر8817