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Adh-Dhariyat
41
51:41
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١
وَفِي
عَادٍ
إِذۡ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمُ
ٱلرِّيحَ
ٱلۡعَقِيمَ
٤١
E [ci fu segno] negli ‘Àd, quando inviammo contro di loro il vento devastante
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العربية
Al-Sa'di
Адиты - это известный в прошлом народ, который отказался уверовать в пророка Худа, за что Аллах наслал на них сильный ветер, который не принес с собой ничего, кроме зла.