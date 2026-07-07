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Adh-Dhariyat
39
51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلَّىٰ
بِرُكۡنِهِۦ
وَقَالَ
سَٰحِرٌ
أَوۡ
مَجۡنُونٞ
٣٩
ma volse le spalle insieme coi suoi. Disse: «È uno stregone o un posseduto».
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Tafsir Ibn Kathir
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 51:39 a 51:46
گناہ گاروں کا انجام ٭٭
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(fseer
صفحہ نمبر8815
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(fseer
صفحہ نمبر8816
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(fseer
صفحہ نمبر8817