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Adh-Dhariyat
34
51:34
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِندَ
رَبِّكَ
لِلۡمُسۡرِفِينَ
٣٤
contrassegnate
1
presso il tuo Signore, per coloro che eccedono».
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
uliotiwa alama kutoka kwa Mola wako ya hawa waliokiuka mpaka katika uchafu na uasi.