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Adh-Dhariyat
30
51:30
قالوا كذالك قال ربك انه هو الحكيم العليم ٣٠
قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠
قَالُواْ
كَذَٰلِكِ
قَالَ
رَبُّكِۖ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٠
Dissero: «Così ha comandato il tuo Signore. In verità Egli è il Saggio, il Sapiente».
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ }
أي: الله الذي قدر ذلك وأمضاه، فلا عجب في قدرة الله تعالى
{ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ }
أي: الذي يضع الأشياء مواضعها، وقد وسع كل شيء علمًا فسلموا لحكمه، واشكروه على نعمته.