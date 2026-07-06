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Adh-Dhariyat
28
51:28
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨
فَأَوۡجَسَ
مِنۡهُمۡ
خِيفَةٗۖ
قَالُواْ
لَا
تَخَفۡۖ
وَبَشَّرُوهُ
بِغُلَٰمٍ
عَلِيمٖ
٢٨
Ebbe allora paura di loro. Dissero: «Non aver paura»
1
. Gli diedero la lieta novella di un figlio sapiente.
Tafsir
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Hadith
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العربية
Tafsir Muyassar
فلما رآهم لا يأكلون أحسَّ في نفسه خوفًا منهم،
قالوا له:
لا تَخَفْ إنا رسل الله، وبشروه بأن زوجته
"سَارَةَ"
ستلد له ولدًا، سيكون من أهل العلم بالله وبدينه، وهو إسحاق عليه السلام.