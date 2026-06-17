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Muhammad
9
47:9
ذالك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ٩
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ ٩
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Poiché ebbero ripulsa di quello che Allah ha rivelato, Egli vanificherà le loro opere.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.