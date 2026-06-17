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Muhammad
8
47:8
والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨
ﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
ﲲ
ﲳ
ﲴ
mentre coloro che non credono, saranno perduti: Egli vanificherà le loro opere.
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Tafsir Fathul Majid
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