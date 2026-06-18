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Muhammad
21
47:21
طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ٢١
طَاعَةٌۭ وَقَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًۭا لَّهُمْ ٢١
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obbedire e parlare onestamente. Quando fosse stabilito il da farsi, sarebbe meglio per loro che si mostrassero sinceri di fronte ad Allah.
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Tafseer Jalalayn
﴿طَاعَةࣱ وَقَوۡلࣱ مَّعۡرُوفࣱۚ﴾ أَيْ حَسَن لَك ﴿فَإِذَا عَزَمَ ٱلۡأَمۡرُ﴾ أَيْ فُرِضَ الْقِتَال ﴿فَلَوۡ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ﴾ في الإيمان والطاعة ﴿لَكَانَ خَیۡرࣰا لَّهُمۡ ٢١﴾ وَجُمْلَة لَوْ جَوَاب إذَا