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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 71
Maryam
71
19:71
وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ٧١
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًۭا مَّقْضِيًّۭا ٧١
وَإِن
ﲀ
مِّنكُمۡ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
وَارِدُهَاۚ
ﲃﲄ
كَانَ
ﲅ
عَلَىٰ
ﲆ
رَبِّكَ
ﲇ
حَتۡمٗا
ﲈ
مَّقۡضِيّٗا
ﲉ
٧١
ﲊ
Nessuno di voi mancherà di passarvi
1
: ciò è fermamente stabilito dal tuo Signore.
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Tafsir Fathul Majid
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