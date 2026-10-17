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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 69
Maryam
69
19:69
ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمان عتيا ٦٩
ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ عِتِيًّۭا ٦٩
ثُمَّ
ﱬ
لَنَنزِعَنَّ
ﱭ
مِن
ﱮ
كُلِّ
ﱯ
شِيعَةٍ
ﱰ
أَيُّهُمۡ
ﱱ
أَشَدُّ
ﱲ
عَلَى
ﱳ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﱴ
عِتِيّٗا
ﱵ
٦٩
ﱶ
Quindi trarremo da ogni gruppo quello che fu più arrogante verso il Compassionevole,
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