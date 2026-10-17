В этом откровении речь идет о людях, которые отрицают воскрешение и считают Последнюю жизнь невероятной. Упрямо отстаивая свое неверие, они говорят: «Каким образом Аллах воскресит нас после того, как мы умрем и превратимся в прах?!! Такое невозможно! Более того, это невозможно вообразить!» Они приходят к такому заключению, потому что их разум поражен недугом, а их намерения являются нечистыми. Они пытаются сопротивляться посланникам и опровергнуть Священные Писания. Но если бы они хотя бы немного поразмыслили, то непременно осознали бы, что отрицание воскрешения является величайшей глупостью. Поэтому далее Всевышний Аллах упомянул о ясном и неопровержимом доказательстве правдивости воскрешения. Всевышний сказал: