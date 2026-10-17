Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 51
Maryam
51
19:51
واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ٥١
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مُوسَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًۭا وَكَانَ رَسُولًۭا نَّبِيًّۭا ٥١
وَٱذۡكُرۡ
ﳛ
فِي
ﳜ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﳝ
مُوسَىٰٓۚ
ﳞﳟ
إِنَّهُۥ
ﳠ
كَانَ
ﳡ
مُخۡلَصٗا
ﳢ
وَكَانَ
ﳣ
رَسُولٗا
ﳤ
نَّبِيّٗا
ﳥ
٥١
ﳦ
Ricorda Mosè nel Libro. In verità era un eletto, un messaggero, un profeta.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.