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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 50
Maryam
50
19:50
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ٥٠
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّۭا ٥٠
وَوَهَبۡنَا
ﳑ
لَهُم
ﳒ
مِّن
ﳓ
رَّحۡمَتِنَا
ﳔ
وَجَعَلۡنَا
ﳕ
لَهُمۡ
ﳖ
لِسَانَ
ﳗ
صِدۡقٍ
ﳘ
عَلِيّٗا
ﳙ
٥٠
ﳚ
Concedemmo loro la Nostra misericordia e un sublime, veritiero eloquio.
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Tafsir Fathul Majid
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