Аллах осенил Своих пророков Ибрахима, Исхака и Йакуба милостью, под которой подразумевается то, что Аллах одарил их милосердием, обучил полезному знанию, вдохновил на совершение праведных дел, одарил многочисленным потомством, которое расселилось по всему свету и которое подарило человечеству много пророков и праведников. Наряду с этим Аллах оставил о них славную память на устах людей, и это тоже было милостью по отношению к ним. Дело в том, что Аллах обещал распространить среди людей добрую славу о каждом праведном человеке в зависимости от степени его добродетели. Ибрахим, Исхак и Йакуб были достойными подражания праведниками, и поэтому Аллах распространил о них громкую и правдивую славу во всех концах света. Достойные люди поминают этих пророков добрыми словами и испытывают к ним искреннюю любовь, которая переполняет сердца и выражается в теплых речах. Благодаря этому пророки Ибрахим, Исхак и Йакуб стали образцами для подражания для всех, кто стремится следовать прямым путем, и память о них не покидает сердца людей. Такова милость Аллаха, которую Он дарует тому, кому пожелает. Воистину, Он обладает великой милостью.