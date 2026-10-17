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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 48
Maryam
48
19:48
واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا ٤٨
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّۭا ٤٨
وَأَعۡتَزِلُكُمۡ
ﲲ
وَمَا
ﲳ
تَدۡعُونَ
ﲴ
مِن
ﲵ
دُونِ
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
وَأَدۡعُواْ
ﲸ
رَبِّي
ﲹ
عَسَىٰٓ
ﲺ
أَلَّآ
ﲻ
أَكُونَ
ﲼ
بِدُعَآءِ
ﲽ
رَبِّي
ﲾ
شَقِيّٗا
ﲿ
٤٨
ﳀ
Mi allontano da voi e da ciò che adorate all’infuori di Allah. Mi rivolgo al Signore, ché certamente non sarò infelice nella mia invocazione al mio Signore».
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Tafsir Fathul Majid
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