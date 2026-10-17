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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 43
Maryam
43
19:43
يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا ٤٣
يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًۭا سَوِيًّۭا ٤٣
يَٰٓأَبَتِ
ﱱ
إِنِّي
ﱲ
قَدۡ
ﱳ
جَآءَنِي
ﱴ
مِنَ
ﱵ
ٱلۡعِلۡمِ
ﱶ
مَا
ﱷ
لَمۡ
ﱸ
يَأۡتِكَ
ﱹ
فَٱتَّبِعۡنِيٓ
ﱺ
أَهۡدِكَ
ﱻ
صِرَٰطٗا
ﱼ
سَوِيّٗا
ﱽ
٤٣
ﱾ
O padre, mi è stata data una scienza che tu non hai avuto, seguimi e ti condurrò sulla retta via.
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