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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 40
Maryam
40
19:40
انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون ٤٠
إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٤٠
إِنَّا
ﱎ
نَحۡنُ
ﱏ
نَرِثُ
ﱐ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱑ
وَمَنۡ
ﱒ
عَلَيۡهَا
ﱓ
وَإِلَيۡنَا
ﱔ
يُرۡجَعُونَ
ﱕ
٤٠
ﱖ
Siamo Noi che erediteremo la terra e quanti vi stanno sopra e che a Noi saranno ricondotti.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.