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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 37
Maryam
37
19:37
فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ٣٧
فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٧
فَٱخۡتَلَفَ
ﳇ
ٱلۡأَحۡزَابُ
ﳈ
مِنۢ
ﳉ
بَيۡنِهِمۡۖ
ﳊﳋ
فَوَيۡلٞ
ﳌ
لِّلَّذِينَ
ﳍ
كَفَرُواْ
ﳎ
مِن
ﳏ
مَّشۡهَدِ
ﳐ
يَوۡمٍ
ﳑ
عَظِيمٍ
ﳒ
٣٧
ﳓ
Poi le sette
1
furono in disaccordo tra loro. Guai a coloro che non credono, quando compariranno nel Giorno terribile
2
.
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Tafsir Fathul Majid
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