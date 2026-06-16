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Maryam
32
19:32
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢
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e la bontà verso colei che mi ha generato. Non mi ha fatto né violento né miserabile.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَبَرَّۢا بِوَ ٰلِدَتِی﴾ منصوب يجعلني مقدرا ﴿وَلَمۡ یَجۡعَلۡنِی جَبَّارࣰا﴾ مُتَعَاظِمًا ﴿شَقِیࣰّا ٣٢﴾ عَاصِيًا لِرَبِّهِ