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Maryam
28
19:28
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
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O sorella di Aronne
1
, tuo padre non era un empio né tua madre una libertina».
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Tafseer Jalalayn
﴿یَـٰۤأُخۡتَ هَـٰرُونَ﴾ هُوَ رَجُل صَالِح أَيْ يَا شَبِيهَته فِي الْعِفَّة ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءࣲ﴾ أَيْ زَانِيًا ﴿وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِیࣰّا ٢٨﴾ أَيْ زَانِيَة فَمِنْ أَيْنَ لَك هَذَا الولد