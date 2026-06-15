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Maryam
27
19:27
فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ٢٧
فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ٢٧
ﱕ
ﱖ
ﱗ
ﱘﱙ
ﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
Tornò dai suoi portando [il bambino]. Dissero: «O Maria, hai commesso un abominio!
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
فلما تعلت مريم من نفاسها، أتت بعيسى قومها تحمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير مبالية ولا مكترثة،
فقالوا:
{ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فًريًّا ْ}
أي: عظيما وخيما، وأرادوا بذلك البغاء حاشاها من ذلك.