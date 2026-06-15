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Maryam
24
19:24
فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ٢٤
فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّۭا ٢٤
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Fu chiamata da sotto
1
: «Non ti affliggere, ché certo il tuo Signore ha posto un ruscello ai tuoi piedi;
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Tafsir Fathul Majid
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