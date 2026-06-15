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Maryam
23
19:23
فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هاذا وكنت نسيا منسيا ٢٣
فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَـٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًۭا مَّنسِيًّۭا ٢٣
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I dolori del parto
1
la condussero presso il tronco di una palma. Diceva: «Me disgraziata! Fossi morta prima di ciò e fossi già del tutto dimenticata!».
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَجَاۤءَهَا﴾ جَاءَ بِهَا ﴿ٱلۡمَخَاضُ﴾ وَجَع الْوِلَادَة ﴿إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾ لِتَعْتَمِد عَلَيْهِ فَوَلَدَتْ وَالْحَمْل وَالتَّصْوِير وَالْوِلَادَة فِي سَاعَة ﴿قَالَتۡ یَـٰ﴾ لِلتَّنْبِيهِ ﴿لَیۡتَنِی مِتُّ قَبۡلَ هَـٰذَا﴾ الْأَمْر ﴿وَكُنتُ نَسۡیࣰا مَّنسِیࣰّا ٢٣﴾ شَيْئًا مَتْرُوكًا لَا يُعْرَف وَلَا يُذْكَر