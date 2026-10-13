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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 12
Maryam
12
19:12
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يَٰيَحۡيَىٰ
ﱁ
خُذِ
ﱂ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱃ
بِقُوَّةٖۖ
ﱄﱅ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱆ
ٱلۡحُكۡمَ
ﱇ
صَبِيّٗا
ﱈ
١٢
ﱉ
«O Giovanni, tienti saldamente alla Scrittura.» E gli demmo la saggezza fin da fanciullo,
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Tafsir Fathul Majid
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