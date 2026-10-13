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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 11
Maryam
11
19:11
فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا ١١
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ١١
فَخَرَجَ
ﲰ
عَلَىٰ
ﲱ
قَوۡمِهِۦ
ﲲ
مِنَ
ﲳ
ٱلۡمِحۡرَابِ
ﲴ
فَأَوۡحَىٰٓ
ﲵ
إِلَيۡهِمۡ
ﲶ
أَن
ﲷ
سَبِّحُواْ
ﲸ
بُكۡرَةٗ
ﲹ
وَعَشِيّٗا
ﲺ
١١
ﲻ
Uscì dall’oratorio
1
verso la sua gente e indicò loro di rendere gloria [al Signore] al mattino e alla sera.
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Tafsir Fathul Majid
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