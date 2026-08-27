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Tafsir: Al-Insan 76:8
Al-Insan
8
76:8
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَيُطۡعِمُونَ
ٱلطَّعَامَ
عَلَىٰ
حُبِّهِۦ
مِسۡكِينٗا
وَيَتِيمٗا
وَأَسِيرًا
٨
[loro] che, nonostante il loro bisogno
1
, nutrono il povero, l’orfano e il prigioniero;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.