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Al-Insan
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ٱلَّيۡلِ
فَٱسۡجُدۡ
لَهُۥ
وَسَبِّحۡهُ
لَيۡلٗا
طَوِيلًا
٢٦
e durante la notte prosternati a Lui e glorificaLo a lungo nella notte.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمِنَ ٱلَّیۡلِ فَٱسۡجُدۡ لَهُۥ﴾ يعني المغرب والعشاء ﴿وَسَبِّحۡهُ لَیۡلࣰا طَوِیلًا ٢٦﴾ صل التطوع فيه كما تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه