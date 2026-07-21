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Al-Insan
16
76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦
قَوَارِيرَاْ
مِن
فِضَّةٖ
قَدَّرُوهَا
تَقۡدِيرٗا
١٦
di cristallo e d’argento, convenientemente riempite.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.