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Al-Insan
14
76:14
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤
وَدَانِيَةً
عَلَيۡهِمۡ
ظِلَٰلُهَا
وَذُلِّلَتۡ
قُطُوفُهَا
تَذۡلِيلٗا
١٤
Le sue ombre li copriranno e i suoi frutti penderanno a portata di mano.
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العربية
Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 76:14 a 76:15
Райские плоды будут настолько близки к тем, кто пожелает отведать их, что они смогут достать их стоя, сидя или даже лежа.