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Al-Insan
13
76:13
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
عَلَى
ٱلۡأَرَآئِكِۖ
لَا
يَرَوۡنَ
فِيهَا
شَمۡسٗا
وَلَا
زَمۡهَرِيرٗا
١٣
Adagiati su alti divani, non dovranno subire né il sole, né il freddo pungente.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
] لهناو بهههشتدا پاڵیان داوهتهوهو پاڵ كهوتوون لهسهر ئهو شوێنه بهرزانه وهكو جۆلانه بۆیان دانراوه [
لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (١٣)
] نه گهرمی خۆر لێیان دهدات و گهرما بێزاریان بكات، وه نه ساردی و سهرمای (زهمههریر)یش ئازاریان دهدات، بهڵكو شوێنێكی فێنك و یهكجار خۆشه.