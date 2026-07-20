Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
11
76:11
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١
فَوَقَىٰهُمُ
ٱللَّهُ
شَرَّ
ذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمِ
وَلَقَّىٰهُمۡ
نَضۡرَةٗ
وَسُرُورٗا
١١
Allah li preserverà dal male di quel Giorno e verserà su di loro splendore e gioia,
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ
] خوای گهورهش لهبهر ئیمان و چاكه كردنهكهیان له شهڕو سزای ئهو ڕۆژه پاراستیانی {ههندێك له نازو نیعمهتهكانى بهههشت} [
وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١)
] وه دڵی خۆش كردوون و ڕووی جوان كردوون لهبهر ئهوهی كه دڵ خۆشبوو ڕوویش گهشاوهو جوان ئهبێت و پێوهی دیاره، وهكو پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- كه دڵی خۆش بوایه ڕووی پیرۆزی ئهدرهوشایهوه وهكو پارچهیهك له مانگ دهرئهكهوت.