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Al-Insan
10
76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
إِنَّا
نَخَافُ
مِن
رَّبِّنَا
يَوۡمًا
عَبُوسٗا
قَمۡطَرِيرٗا
١٠
Invero noi temiamo un Giorno terribile e catastrofico da parte del nostro Signore».
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Al-Sa'di
Они тоже любят богатство и яства, однако любви к Аллаху они отдают предпочтение пред любовью к самим себе. Поэтому они заботливо кормят бедняков, сирот и пленников, которые прежде всего и более всего нуждаются в помощи. Они делают пожертвования и раздают милостыню исключительно ради Аллаха. При этом всем своим поведением они показывают, что не желают получить от людей вознаграждение или услышать слова благодарности. Они страшатся гнева своего Господа в мрачный, ужасный, тяжкий и томительный день.