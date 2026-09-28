Вы пользуетесь благами Аллаха, но вместо признательности отвечаете Ему неверием и неблагодарностью. Аллах одаряет вас дождем, а вы говорите: «Дождь выпал из-за такой-то звезды». Вы приписываете мирские блага тем, кто в действительности не является вашим благодетелем и покровителем. Отчего вы не благодарите Аллаха за те щедроты, которыми Он одаряет вас, дабы Он умножил ваше вознаграждение? Отчего вы отдаете предпочтение неверию и неблагодарности, которые лишают вас Божьей милости и обрекают на зловещее наказание?