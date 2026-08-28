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Tafsir: Al-Mursalat 77:48
Al-Mursalat
48
77:48
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمُ
ٱرۡكَعُواْ
لَا
يَرۡكَعُونَ
٤٨
Quando si dice loro: «Inchinatevi [nella preghiera]»
1
, non si inchinano.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات،
وقيل لهم:
{ ارْكَعُوا }
امتنعوا من ذلك.فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟\"