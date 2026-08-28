Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Mursalat 77:47
Al-Mursalat
47
77:47
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٧
Guai, in quel Giorno, a coloro che tacciano di menzogna!
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 77:46 a 77:47
Это - угроза и суровое предупреждение всем, кто считает ложью знамения Аллаха. Пусть они едят, пьют и наслаждаются мирскими удовольствиями, пренебрегая поклонением Аллаху, но они остаются грешниками и преступниками и заслуживают соответствующего воздаяния. Их удовольствия прервутся, и они вкусят последствия своих деяний.