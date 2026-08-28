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Tafsir: Al-Mursalat 77:46
Al-Mursalat
46
77:46
كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ٤٦
كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ٤٦
كُلُواْ
وَتَمَتَّعُواْ
قَلِيلًا
إِنَّكُم
مُّجۡرِمُونَ
٤٦
[Sarà detto loro]: «Mangiate e godete un poco
1
, voi che siete criminali».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟﴾ خِطَاب لِلْكُفَّارِ فِي الدُّنْيَا ﴿قَلِیلًا﴾ مِنْ الزَّمَان وَغَايَته إلَى الْمَوْت وَفِي هَذَا تهديد لهم ﴿إِنَّكُم مُّجۡرِمُونَ ٤٦﴾