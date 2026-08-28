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Tafsir: Al-Mursalat 77:34
Al-Mursalat
34
77:34
ويل يوميذ للمكذبين ٣٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٤
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٣٤
Guai, in quel Giorno, a quelli che tacciano di menzogna!
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السعدي Al-Sa'di
{ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ }