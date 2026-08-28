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Tafsir: Al-Mursalat 77:28
Al-Mursalat
28
77:28
ويل يوميذ للمكذبين ٢٨
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٨
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٨
Guai, in quel Giorno, a coloro che tacciano di menzogna!
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Tafsir Muyassar
هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بهذه النعم.