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Tafsir: Al-Mursalat 77:12
Al-Mursalat
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
يَوۡمٍ
أُجِّلَتۡ
١٢
A quale giorno saranno rinviati?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأجلت للحكم بينها وبين أممها،
ولهذا قال:
{ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ }
استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل.