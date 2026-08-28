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Tafsir: Al-Mursalat 77:10
Al-Mursalat
10
77:10
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَإِذَا
ٱلۡجِبَالُ
نُسِفَتۡ
١٠
e le montagne saranno disperse
1
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na majabali yatakapopeperuka na kukueanea huku na kule na yakawa ni mapepe yanayorushwa na upepo,