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Tafsir: Al-Mursalat 77:10
Al-Mursalat
10
77:10
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَإِذَا
ٱلۡجِبَالُ
نُسِفَتۡ
١٠
e le montagne saranno disperse
1
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ نُسِفَتۡ ١٠﴾ فُتِّتَتْ وَسُيِّرَتْ