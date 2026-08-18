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Tafsir: An-Naml 27:91
An-Naml
91
27:91
انما امرت ان اعبد رب هاذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين ٩١
إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍۢ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٩١
إِنَّمَآ
أُمِرۡتُ
أَنۡ
أَعۡبُدَ
رَبَّ
هَٰذِهِ
ٱلۡبَلۡدَةِ
ٱلَّذِي
حَرَّمَهَا
وَلَهُۥ
كُلُّ
شَيۡءٖۖ
وَأُمِرۡتُ
أَنۡ
أَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
٩١
In verità non mi è stato ordinato che adorare il Signore di questa città che Egli ha resa inviolabile
1
. A Lui tutto [appartiene] e mi ha comandato di essere uno dei musulmani
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 27:90 a 27:91
Добрыми деяниями могут быть слова, поступки и даже помыслы. В тот день их не постигнет наказание, от которого придут в ужас люди и остальные творения. Но это не означает того, что они не будут испытывать страх перед этим наказанием. Что же касается тех, кто предстанет с дурными деяниями, то они будут брошены в Преисподнюю лицом вниз.