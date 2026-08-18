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Tafsir: An-Naml 27:88
An-Naml
88
27:88
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
وَتَرَى
ٱلۡجِبَالَ
تَحۡسَبُهَا
جَامِدَةٗ
وَهِيَ
تَمُرُّ
مَرَّ
ٱلسَّحَابِۚ
صُنۡعَ
ٱللَّهِ
ٱلَّذِيٓ
أَتۡقَنَ
كُلَّ
شَيۡءٍۚ
إِنَّهُۥ
خَبِيرُۢ
بِمَا
تَفۡعَلُونَ
٨٨
E vedrai le montagne, che ritieni immobili, passare come fossero nuvole. Opera di Allah, Che rende perfetta ogni cosa
1
. Egli è ben informato di quello che fate!
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 27:88 a 27:89
Посмотри на эти могучие горы, у которых нет изъянов и недостатков. Ты можешь подумать, что эти могучие твердыни всегда будут стоять на своих местах, но потрясения Судного дня будут настолько существенными, что даже горы от страха перед Аллахом придут в движение. Затем они рассыплются, а затем и вовсе будут рассеяны по миру, словно их никогда и не было. Аллах ведает об этом и обо всем, что вы творите. Именно поэтому вы получите воздаяние за все совершенные вами деяния. Затем Всевышний Аллах охарактеризовал обещанное им воздаяние и сказал: